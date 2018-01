Cartas al Director

Cartas

Trump

Señor Director:

Para aquellos que cocemos la historia de Trump nada en el libro “Fire and Fury” es una sorpresa. De hecho “Trump Revealed”, de dos periodistas ganadores del premio Pulitzer, detalla características aún más importantes: Trump es y ha sido un mentiroso que hizo su fortuna al borde de la ley y en el proceso llevó empresas a la bancarrota, no le pagó a pequeños proveedores y acumuló cientos de demandas judiciales que aún están pendientes. Es muy frustrante, entonces, que haya personas que no acepten que Trump es un peligro para EEUU y el resto del mundo.

Hugo Zamorano

Papa Francisco

Señor Director:

El Papa Francisco tiene una oportunidad sin igual de ratificar en vivo y en directo su discurso de cuando inició su papado, el de sacar de la iglesia y entregar para ser juzgados y castigados por la justicia terrenal a todos los que vistiendo sotana abusaban de niños y jóvenes directa e indirectamente.

Nada más y nada menos que en nuestro Chile, muchos católicos esperan este gesto de Francisco, como una manera de decir que la Iglesia Católica sigue al lado de su rebaño, en la forma y en el fondo. Este tipo de gestos son los que permitirían que la Iglesia Católica vuelva a recuperar su imagen de credibilidad y no sigan decreciendo sus fieles, que han optado por la comunicación directa con Dios, dejándola fuera de su misión divina de intermediación. Francisco tiene una oportunidad sin igual...

Luis Enrique Soler Milla

Tribunales tributarios

Señor Director:

Un área que requiere atención es la relacionada con la justicia tributaria. Actualmente los procesos tributarios son extremadamente lentos, al punto que un procedimiento completo en Santiago, hasta que concluye ante la Corte Suprema, puede tomar entre 6 y 7 años.

Esto implica una denegación de justicia para el contribuyente, quien sólo puede recurrir a los tribunales cuando tiene los recursos para seguir un juicio de años antes de obtener una resolución.

La reciente reforma no avanza mucho, ya que se limita a introducir la fase de conciliación en los juicios tributarios ¿Qué incentivo tendrá la autoridad para llegar a acuerdo con el contribuyente, si sabe que una resolución adversa no la obliga a pagar reajustes e intereses? El contribuyente, en cambio, sí tendrá incentivo para conciliar, pero ello no es suficiente para que el sistema funcione equitativamente.

Lo que se requiere es mayor dotación de los tribunales, capacitación a los jueces tributarios, incentivos para atraer a la justicia tributaria a abogados especialistas del sector privado, y agilizar los procedimientos.

Claudio Bustos A.

Abogado Bustos Tax & Legal