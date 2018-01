Cartas al Director

Cartas

Bitcoin

Señor Director:

En relación al aumento del precio del bitcoin en 2017, a principios de ese año estaba a US$ 1.000 y llegó a US$ 18.000. He escuchado varias opiniones sobre dicha moneda, que es un fraude, una burbuja etc. Sin embargo, subió un 1800% durante 2017. Me gustaría aclarar que la mayoría de los sitios web como Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc, representan un 5% del tráfico de internet, el otro 95% del tráfico se da en la “Deep web” donde se navega con “TOR”. Hay una posibilidad de que el fundamento económico esté en dicho ítem. Todas las transacciones en la “Deep web” son en bitcoin.

José Francisco Lihn

Ingeniero Comercial U. de Chile

DC

Señor Director:

Yasna Provoste -DC- señaló que “se perdieron todos los límites”, por la comparación que hizo Mariana Aylwin de su situación dentro de ese partido al de un caso de violencia familiar. Habría que recordarle a la senadora electa que los limites los perdió -hace bastante tiempo- un partido que, con tal de aferrarse al poder, fue capaz de traicionar su propia identidad, todo, con el lamentable propósito de convertirse en el vagón de cola de una coalición desgastada, cuyo eje y centro de gravedad se fue desplazando cada vez más hacia la izquierda, obligando a la DC a caer en la ambigüedad permanente, sobre explotando burdamente el recurso “matiz” durante los últimos 4 años. Y a propósito, ¿qué fue de ese diputado, perteneciente precisamente a las filas de Provoste, que había sido acusado de violencia familiar?

Ignacio Garay P.

Abogado

Endeudamiento

Señor Director:

Tener nociones de endeudamiento responsable es fundamental para todos y en especial para aquellos que tienen acceso a productos financieros, como cuentas corrientes, créditos y dinero plástico. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos por mejorar la educación en torno al tema, el Banco Central informó que la deuda de los hogares chilenos llega al 70% de sus ingresos, alcanzando el máximo histórico en el país. Nos parece relevante hacer hincapié en un concepto bastante básico de educación financiera para evitar estar sobreendeudados, no destine más que un cuarto de sus ingresos familiares, sueldo o pensión al mes en pagos de cuotas de deudas de corto plazo, como créditos de consumo, pago de cuotas de tarjetas de crédito, etc. Además, es importante conocer el gasto mensual del hogar ya que de esta manera le permitirá planificar su presupuesto familiar de mejor forma. Es clave que las entidades privadas entreguen información de manera clara para que los consumidores tomen una buena decisión al momento de solicitar financiamiento.

Alonso Alegría

gerente Aseguradora Confuturo