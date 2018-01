Cartas al Director

Cartas

Cambio climático

Señor Director:

No entiendo por qué tanta propaganda al cambio climático que antes llamaban calentamiento global. Se dice que científicos avalan que existiría un calentamiento global, sin embargo he visto en internet la opinión de un científico de la UNAM, astrofísico, y varios otros científicos de alto nivel que dicen lo contrario, o sea, que sería una era glacial la que se aproximaría y que no dependería de lo que hace el ser humano, que es un ente insignificante frente a la grandiosidad del planeta.

Calentamiento o enfriamiento, parece absurdo tanto gasto de esfuerzo y dinero en tantas conferencias y charlatanería insensata, quizá es un buen negocio para algunos este asunto.

Apolonio Zuleta Navarro

Papa Francisco

Señor Director:

En mi calidad de católico y en representación de los millones de cristianos que existen en nuestra amada nación, le hago un llamado al Papa Francisco para que se pronuncie respecto a temas vitales de nuestra doctrina y en particular a proyectos de ley del gobierno tales como la Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario. Otra materia sensible dice relación con los numerosos casos de pedofilia descubiertos en la Iglesia Católica, de la cual él es su pastor universal, y es esencial que Francisco se reúna con las víctimas de este flagelo que enloda no sólo a la Curia, sino a todo el clero.

Si Francisco no manifiesta la postura oficial del Vaticano, sería absolutamente negativo para los millones de creyentes en el orbe. El silencio se podría interpretar como una señal de complicidad y permisividad.

Eduardo Hernández Muñoz

Identidad de género

Señor Director:

Respecto al proyecto de ley de identidad de género, el ejecutivo ingresó indicaciones al texto despachado por el Senado con la inclusión de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a este reconocimiento. Importa señalar que se deben adoptar medidas especiales de protección y cuidado de sus derechos. Así, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, debe tomarse en consideración el interés superior de éste en toda decisión; el derecho a que se respete, proteja y preserve su identidad; el derecho a expresar su opinión libremente y a que tales opiniones sean debidamente tomadas en cuenta en función de su edad y madurez; y el respeto que el Estado debe otorgar a quienes ejercen responsabilidad parental para que los NNA, en consonancia con la evolución de sus facultades, puedan ejercer sus derechos.

Por último, es indispensable que las decisiones adoptadas por los NNA puedan ser modificadas las veces que sean necesarias, entendiendo que es un individuo en desarrollo, de manera tal que en virtud de su autonomía progresiva puedan revertir sus decisiones.

Alicia Castillo

Decana Facultad de Derecho UDLA