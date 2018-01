Cartas al Director

Cartas

Capitalismo

Señor Director:

Por siglos los más pobres han estado rogándole a Dios que los saquen de la pobreza. Pero la fe y los rezos no lograrán sacar a los pobres de la pobreza. Tampoco lo hará el comunismo o el socialismo. La pobreza se va reduciendo a través de un capitalismo realmente responsable. Hay que rogarle a Dios para que así lo entienda el Papa.

Hugo Zamorano

Aborto

Señor Director:

El gobierno de Bachelet dejó una ley que posibilita la muerte de miles de seres inocentes. Todavía hay posibilidad de revertirlo ya que se eligió un nuevo parlamento, pero dentro del círculo del presidente electo hay grupos liberales que presionan para que no se revise la ley del aborto. Una intervención papal puede inclinar la balanza. El presidente Piñera no solo es católico sino que incluso es sobrino de obispo por lo que a diferencia de la presidenta Bachelet cualquier petición del Papa la tomará muy en cuenta.

José Vargas Uribe

Agua

Señor Director:

Ante la escasez de agua producto del aumento del consumo a nivel global, existe consenso entre especialistas de que hay dos fuentes que pueden resolver el problema de la escasez: la desalinización de agua de mar y el re-uso de agua.

Centrándonos en el re-uso del agua, no existen barreras tecnológicas para conseguirlo. Existen barreras regulatorias. En Chile hay vacíos legales y conflictos de interés entre las entidades relacionadas a la gestión del agua, lo que dificulta la definición de buenas prácticas para su re-uso. Respecto a la conveniencia económica de re-usar, dependerá del costo del agua. En Chile con un precio bajo, no es el principal driver para decidir re-usar, como sí lo son las políticas de compañías que regulan su huella de agua, las restricciones ambientales, desertificación o conflicto con comunidades. El gran desafío de usar eficientemente el agua no sólo es para las empresas, sino que también para los legisladores.

Ivo Radic

Gerente General de VIGAflow

ADP

Señor Director:

Solicito a usted rectificar la información de la nota publicada el lunes 15 de enero, titulada: “Alta Dirección Pública: Cada postulante le cuesta $1,7 millones en promedio al Fisco”.

Si bien las cifras de 185 mil postulantes y costo de $ 15.000 millones en los últimos cinco años están correctas, el cálculo es erróneo: Si el costo total de $ 15.000 millones se divide por los 185 mil postulantes, da un valor promedio de $ 81.000 por postulante. Ello dista mucho de la información entregada, tanto en la portada como en el titular de la noticia, que señala un costo de $ 1,7 millones por postulante. Agradezco corregir la información.

Basilios Peftouloglou Gattas

Director Nacional (S) Servicio Civil