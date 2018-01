Cartas al Director

Cartas

Papa

Señor Director:

Difiero en muchos temas con el Papa, sin embargo, debo reconocer que las convocatorias que genera en las personas, no contienen mensajes de odio y división, lanzamiento de piedras, agresión a Carabineros y destrucción a la propiedad privada y pública. Así se dialoga señores de izquierda.

Javier Ignacio Silva Cuevas

Sello Propyme

Señor Director:

El sello Propyme es el mejor ejemplo de una medida que, en definitiva, fue sólo una declaración de buenas intenciones pero que en la práctica no representó un beneficio real para la pequeña y mediana empresa.

El sello Propyme es un registro de aquellas empresas que ejercen buenas prácticas con las pymes y que realizan los pagos a éstas en un máximo de 30 días. A más de cuatro años de su creación, menos de 150 empresas se encuentran acreditadas. Eso es lógico, pues no existe ningún incentivo real para que las empresas se registren más allá de poder portar este sello.

Fortalecerlo es fundamental para que cada vez haya más empresas que estén interesadas en registrarse. ¿Cómo? Beneficios tributarios, franquicias para capacitación, preferencias ante procesos de compras públicas o participación en licitaciones, entre otras cosas.

Mario Espinosa

Gerente general de Defensa Pyme

UDI

Señor Director:

En su nota de ayer titulada “UDI insta a la disidencia a mejorar propuestas en año de cambio de directiva”, se hacen dos afirmaciones que no son ciertas y me obliga a corregirlas.

En primer lugar, como conclusión del Consejo Directivo se cita que “El tono en el cual se plantean las diferencias, y el lugar donde se hacen los planteamientos de la disidencia, son cosas que no son indiferentes para mantener un buen clima de unidad dentro del partido”.

Sin embargo, dentro de las conclusiones aprobadas no se encuentra en lugar alguno este punto y, al contrario, en todos sus aspectos, la declaración apunta a mejorar los canales de participación y unidad, sin hacer mención específica a un grupo o persona determinada.

También, se plantea que he cuestionado la falta de ideas del diputado Jaime Bellolio en el debate interno. A ese respecto, quiero afirmar que coincido en muchas cosas con el diputado Bellolio, así como discrepo en otras pocas, pero nunca he cuestionado ni cuestionaría su valioso aporte al debate de ideas, tanto al interior de la UDI como al debate nacional.

Soy un convencido que para cuidar la unidad de cualquier organización, y por cierto de la UDI, importan mucho las formas y por lo mismo, he querido desmentir que se cite como conclusión del Consejo algo que no fue y que se me atribuya una afirmación que nunca he dicho ni pensado.

Juan Antonio Coloma Correa

Senador UDI