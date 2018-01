Cartas al Director

Cartas

Mujeres en el gabinete

Señor Director:

La presencia femenina en el gabinete anunciado por el presidente electo, es siempre una buena señal y más aún cuando se trata (en su mayoría) de rostros nuevos y de perfiles diversos.

En tiempos en que uno de los argumentos de la poca presencia de mujeres en directorios y altos cargos es la poca oferta, se valora que el nuevo equipo de gobierno incluya nombres nuevos y apueste por perfiles que van más allá de lo convencional. Es quizás tiempo de seguir avanzando en este tema. Según un estudio recientemente realizado por IPG (Iniciativa Paridad de Género) Chile, la brecha salarial aumenta a más altos cargos, llegando incluso a superar el 20%.

Por ello, es importante que el nuevo gobierno cree conciencia a nivel público y privado de la necesidad no sólo de incluir mujeres en cargos más altos, sino también de que tengan la misma remuneración que sus pares hombres.

Alejandra Aranda

Socia de Humanitas Executive Search

Educación y leyes

Señor Director:

Si queremos verdaderamente educar a la población, tanto medios de comunicación como ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad en ser rigurosos, especialmente cuando de iniciativas legales se trata.

Actualmente la opinión pública ha impulsado la denominada “Ley Sophia”, apuntando a endurecer las penas de cárcel para quienes sean responsables de delitos contra menores de edad. A la fecha tenemos ejemplos varios de esta índole, es el caso de la “Ley Cholito” (tenencia responsable de mascotas), la “Ley Emilia” (sanciones más duras a quienes manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente), la denominada“Ley Zamudio” (antidiscriminación).

Si seguimos imbuidos sólo en la cultura de lo fácil perderemos la oportunidad de construir una sociedad empoderada de sus derechos y deberes, con ciudadanos cívicamente aptos en el conocimiento de las leyes que establecen el marco regulatorio tanto de nuestra interacción como construcción social.

Rodrigo Durán Guzmán

Mg. Comunicación Estratégica. UDP

TDLC y Gas

Señor Director:

Quienes vimos con sorpresa el pronunciamiento del TLDC -ordenando una serie de medidas de alto calibre- en respuesta a la petición de Conadecus de emitir una opinión sobre la competencia en el mercado del gas, estamos expectantes ante el anuncio de un eventual recurso de reclamación ante la Corte Suprema por parte de Copec.

Conadecus no solicitó medidas y, si bien las empresas involucradas se hicieron parte del proceso consultivo, no lo hicieron en calidad de demandados (es un procedimiento no contencioso).

Cabe destacar que en el mismo TLDC hubo discrepancias, ya que el voto de minoría -correctamente a mi entender- señala que se viola el principio de proporcionalidad.

María Elina Cruz

abogada Baraona Fischer Spiess