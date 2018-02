Cartas al Director

Cartas

Venezuela y elecciones

Señor Director:

Cada vez Maduro sorprende más. Controla política y económicamente a las FF.AA., al poder judicial, nombró al poder legislativo a través de la imposición de la Asamblea Constituyente, al Servicio Electoral, el reparto del dinero que queda y las ayudas que entrega para mantener un apoyo social duro, vociferante y combativo.

Hoy ha “ilegalizado” a la oposición y ha adelantado las elecciones presidenciales aprovechando el vacío de liderazgo opositor.

Todo esto es propio de una dictadura. Lo extraño es que Latinoamérica no haya adoptado medidas en su contra y deje que esto pase sin ir más allá de declaraciones obligadas que no tienen un valor en el sentido de aislar al régimen, de proteger a los venezolanos, de hacer valer los DD.HH., de morigerar el comercio con Venezuela, de llevarlo al Consejo de Seguridad, a la OEA, etc.

Pareciera que la idea del aislacionismo es un ejercicio que sólo se le reprocha a Trump, pero los Estados latinoamericanos lo practicamos sin mucha vergüenza. Grave sería pensar siquiera que en este caso hay dineros repartidos que impiden reprochar a ese régimen.

Jorge Sanz J.

Académico Facultad de Gobierno universidad del desarrollo

Manejo político

Señor Director:

Quiero felicitar al presidente Mauricio Macri por su gigantesco coraje en congelar los salarios de los funcionarios argentinos, y por la prohibición que apunta a que ningún ministro pueda tener familiares en cargos de gobierno.

El Estado debe estar al servicio de las personas, no de los intereses lucrativos de sus órganos. Presidente Piñera, tome nota: el legado de la Nueva Mayoría no requiere ajustes, sino cambio de rumbo.

Francisco Damiano

Exportaciones

Señor Director:

En relación a la editorial publicada el miércoles “Exportaciones y diversificación”, pensar que el aumento de nuevos socios comerciales implica de facto mayores posibilidades de nuevos emprendimientos, es una ecuación que no siempre da frutos.

Si bien es cierto una mayor diversificación de socios comerciales aumenta la base de posibilidades y destinos de exportación, Chile ya cuenta con una red de 26 tratados comerciales con 64 países, abarcando el 64,1% de la población mundial y el 86,3% del PIB global, lo que ya nos permite entrar a los principales destinos para nuestros actuales y potenciales exportadores.

Así, la red de países a los cuales los productos chilenos hoy no accede de manera preferencial es muy baja, salvo países y productos particulares.

Más bien son las instituciones encargadas de la promoción comercial las llamadas a aprovechar los escenarios existentes e incrementar la internalización, junto con entregar mayor apoyo a la gestión comercial de los emprendedores a través de la vinculación público-privada.

Rodolfo Vilches

Socio Alcántar & Cía.