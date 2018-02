Cartas al Director

Cartas

Inclusión laboral

Señor Director:

La actual Ley 21.015 dictamina que toda empresa, tanto pública como privada y de más de 100 trabajadores, debe cumplir con un 1% de personas con discapacidad en su staff, consagrando el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, que integra a quienes reciben una pensión de invalidez.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen mayor dificultad al acceso de información y, lamentablemente, poca esperanza de encontrar trabajo. A su vez, los empleadores deben saber que, debido a este factor, la demanda laboral por parte de estas personas es menor.

Resulta clave tomar en cuenta que el proceso de incorporación de una persona con discapacidad debe ser con calma y bien hecho. Se debe buscar que tenga la instancia de poder interactuar con sus compañeros y que su ingreso a la compañía no sea meramente para la foto.

Sergio Valenzuela

Gerente de rRhH APLL Latinoamérica

Inmobiliaria popular

Señor Director:

En relación con la Inmobiliaria Popular impulsada por el alcalde de Recoleta, le informo que, mediante el decreto DS N°52 (V. y U.) de 2013, se reguló el programa de subsidio de arriendo de Vivienda, el que ha sido implementado por la Res. 3311 de 2017 del mismo Ministerio, mediante el cual se ha impulsado el desarrollo de proyectos habitacionales para la adquisición de viviendas destinadas para el uso habitacional de personas de bajos ingresos, hasta el tercer quintil de vulnerabilidad.

Al amparo de dicha regulación, se ha constituido la cooperativa Vivecoop, impulsada por Conavicoop, que está desarrollando una operación destinada a atender 97 familias desde la V a la IX regiones.

Así, existe ya una inmobiliaria popular que cumple a cabalidad los objetivos de la política habitacional. Las viviendas serán de propiedad de dicha institución cuyo único y exclusivo objetivo será destinarlas al uso habitacional de dichas personas, todo ello sin propósitos lucrativos.

Carolina Aguila Carvajal

Gerente de Vivecoop

EDUCACIÓN

Señor Director:

De todo nos ha pasado a los chilenos con el nombramiento del ministro de Educación. En un principio no me llamó la atención el revuelo, por lo que conlleva un cargo que pocos están dispuestos a aceptar y lograr salir airosos. Luego, cuando lo vi prejuzgado, algo que es en sí mismo injusto, no me sorprendí ya que acostumbramos a defendernos cuando algo nos parece inesperado, interpretándolo como arriesgado.

Y a continuación ocurre lo de siempre: la realidad se impone.

Por ahora hemos contado con sus palabras, algo no menor; ya que el lenguaje constituye realidad, y éstas han sido acertadas y bien acogidas.

Más allá de cualquier intuición, de momento, la realidad promete.

Mónica Reyes

Profesora y Máster en Historia