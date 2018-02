Cartas al Director

Cartas

Sernapesca

Señor Director:

El proyecto de ley que busca la modernización de Sernapesca deberá ser votado en marzo, retrasando así la aprobación de una iniciativa necesaria para fortalecer la institucionalidad existente y dotarla de mayores facultades para combatir la pesca ilegal.

Según datos de la autoridad, la pesca no declarada, no certificada o no fiscalizada excede en tres o cuatro veces las cuotas de pesca permitidas en el año para algunas pesquerías, transformándose en el principal problema que enfrenta el sector pesquero nacional.

Como federación gremial, creemos que es urgente legislar con el fin de fortalecer al Sernapesca, además de tipificar y endurecer las penas para quienes han hecho de la pesca ilegal el tercer ilícito más lucrativo del mundo, después de las armas y las drogas, según la FAO.

Confiamos en que el trámite tenga una pronta aprobación. Por nuestra parte, seguiremos denunciando con fuerza a quienes cometen esta actividad que está poniendo en riesgo el futuro de nuestros mares.

Osciel Velásquez

Presidente de Sonapesca

Alimentación

Señor Director:

Respecto a las tendencias en alimentos saludables para este 2018, creo que continuará el énfasis en los “súper alimentos” que son constantemente realzados a través de los medios de comunicación en virtud de los avances científicos y la generación de evidencia cada vez más robusta sobre los beneficios de nutrientes críticos, antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos.

También es de esperar que continúe, y cada vez con mayor fuerza, la tendencia a la elección de alimentos con buenas prácticas de manufactura, cuyos procesos productivos sean amigables con el medio ambiente, limiten el uso de contaminantes, plástico y otros tóxicos, y que además demuestren prácticas de empleabilidad digna y legal.

Carmen Gloria Fernández

Académica Escuela Nutrición Dietética U. Andrés Bello

Incendios forestales

Señor Director:

El verano pasado sufrimos los peores incendios de nuestra historia. Sin duda, vivimos una catástrofe con pérdidas en el patrimonio natural que demoraremos años en recuperar. Sin embargo, para nosotros la principal reflexión fue ver cuál ha sido nuestro modelo de desarrollo y no sólo lo que ocurre en la industria forestal sino que también en la sociedad.

Avanzamos al desarrollo, pero ¿a qué costo? Los recursos extraídos se agotan y en el proceso, generamos devastación, contaminación del aire y del agua, degradación de nuestros suelos.

Tenemos la oportunidad de transformarnos y pensar en un modelo de desarrollo donde exista un equilibrio entre lo que necesitamos producir y lo que esto genera. Enfrentamos el desafío de pensar una sociedad distinta, para luego pasar del pensamiento a la voluntad para HACER y CREAR un mundo diferente.

Victoria Gazmuri

Gerente Cultiva