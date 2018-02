Cartas al Director

Cartas

Caso Guzmán

Señor Director:

Los asesinos del senador Jaime Guzmán deben cumplir sus respectivas condenas de cadena perpetua; todo lo demás es música.

Juan Eduardo Morales Veas

Personal CMF

Señor Director:

Respecto del artículo “Hacienda acuerda con funcionarios elaborar Estatuto de Personal para la Comisión del Mercado Financiero”, publicado el viernes 16 de febrero, quisiera aclarar lo siguiente:

1. El referido Estatuto de Personal para los Funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fue ingresado a trámite a la Contraloría General de la República con fecha 5 de febrero del presente año. En cuya elaboración participaron las autoridades y asociación de funcionarios de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, con quienes suscribimos un protocolo de acuerdo con fecha 26 de enero.

2. El protocolo suscrito, el 13 de febrero, con el superintendente del ramo y la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) se adhiere a dicho estatuto y sólo tiene por objeto establecer que se ingresará una indicación al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, hoy en trámite legislativo, con el objeto de facultar al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley efectúe las adecuaciones que sean necesarias derivadas de la integración de los funcionarios de la SBIF a la CMF, con la finalidad que dicho proceso no implique un perjuicio a los funcionarios de la SBIF.

Macarena Lobos Palacios

Ministra de Hacienda (S)

Carretera de la Fruta

Señor Director:

Respecto a la licitación de la Carretera de la Fruta, postergada porque “se juntó con otras licitaciones” según funcionarios de Concesiones del MOP, quisiera detallar que desde 2015, organizaciones sociales y autoridades de Pichidegua, Peumo y Las Cabras hemos entregado al MOP informes que demuestran el grave perjuicio a las tres comunas y el altísimo costo de construir adyacente al río Cachapoal.

Publicadas las Bases conocimos el trazado propuesto para el tramo Peumo-Las Cabras. Haciendo un análisis de costo, concluimos que se deben incorporar 5,6 millones de m3 de áridos que, al valor del m3 señalado en las Bases, da US$ 152,5 millones. Nos parece extraño gastar esa suma sólo en áridos y proponer construir en un sector inundable. Extraño no utilizar el proyecto de 2010, con expropiaciones canceladas y proponer el actual proyecto, que cuesta US$ 680 millones.

Esperamos que el nuevo gobierno controle esta compleja situación y haya comprensión si necesitamos tomar los recursos necesarios para proteger nuestra normal existencia.

Óscar Montedonico

ASOC. RIBEREÑOS RíO CACHAPOAL PICHIDEGUA