Cartas al Director

Cartas

Subsecretaria Gidi

Señor Director:

He estado reflexionando sobre los cuestionamientos que ha recibido la futura subsecretaria Gidi, por tener una demanda previa contra TVN. Supongamos que mi vecina (Gidi) me tiene demandado (TVN) porque en mi casa hice una construcción que la perturba. Luego mi vecina postula a alcaldesa y gana la elección. En cierta medida ella pasa a ser superior mío (me concede la licencia de conducir, por ejemplo). Ella tendría todo el derecho a mantener su demanda, ya que va a ser resuelta por el Poder Judicial. Ahora bien, también podría retirarla al asumir, para que el día de mañana -si la gana- no se piense que aprovechó su cargo o sus influencias. Más que un gesto ético, sería un gesto de nobleza.

Oscar Cabello A.

Ingeniero Civil

Textos escolares

Señor Director:

La ministra Delpiano acusó de absurda, por no decir abusiva, la decisión de algunas escuelas de rechazar los textos escolares que su cartera entrega de manera gratuita, pero que, sin embargo, le cuestan al erario fiscal alrededor de $ 180.000 por cada estudiante.

Llama la atención la reacción de la autoridad, si estas medidas fueron adoptadas por sólo 11 colegios de cerca de 10.800 establecimientos, esto es el 0,001 de las escuelas municipales y particulares subvencionadas del país. Por el contrario, quizás debiera parecer absurdo que a estas alturas del siglo XXI se impriman 18.000.000 de textos, y no se evalúe alternativas.

Quizá lo abusivo sea considerar impensado que el 0,001 de la oferta educacional no adhiera a lo que el ministerio considera la única forma adecuada de educar, y no revisar la pertinencia de incorporar una mayor diversidad de proyectos, y nuevas plataformas más económicas y a la altura de los tiempos.

José de la Cruz Garrido

Centro de Políticas Públicas Facultad de Gobierno UDD

Proyectos inmobiliarios

Señor Director:

Hace tiempo que vemos proyectos inmobiliarios en sectores más retirados de la ciudad, respondiendo a la demanda del consumidor que quiere alejarse de la saturación del centro de Santiago para buscar sectores con mejor calidad de vida y con la tranquilidad de un entorno libre de contaminación. Alejarse del centro es acercarse a los cerros pre cordilleranos y vivir en altura, privilegiando la vista a la ciudad. Ofrecer panorámicas dentro de la propuesta para una mejor calidad de vida es requisito en los proyectos 2.0, ubicados en sectores como Lo Curro, La Dehesa o lo alto de Las Condes, puntos estratégicos para mantener conectividad, por ejemplo en Quinchamalí de Los Andes. Ciudades como Barcelona o Ciudad de México comparten esta tendencia surgida del crecimiento de las metrópolis y que ha hecho evolucionar éstas para aprovechar las cualidades del lugar y el entorno.

Jack Alaluf

gte. gral. Alaluf Propiedades