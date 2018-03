Cartas al Director

Cartas

Segundo gobierno

Señora Directora:

Por el bien del país, es de esperar que en su segundo gobierno Piñera no repita el error político estratégico, que perjudicó notablemente los resultados de su anterior mandato, como fue dejar que la izquierda política manejara su agenda. Piñera maquiavélicamente renunció a principios y objetivos, con el fin de ganarse el beneplácito de la izquierda y en particular el Partido Comunista, quien le fijó las iniciativas y prioridades legislativas, como también de gestión. No es casual, que el mismo error cometió en su segundo gobierno la presidenta Bachelet, cuyos pésimos resultados están claramente reflejados en las encuestas de opinión pública.

Jaime Manuel Ojeda Torrent

Carabineros

Señora Directora:

La sabia decisión del Presidente Sebastián Piñera de aceptarle la renuncia al director general de Carabineros, Bruno Villalobos, pasará a la historia de Chile como un acto de autoridad de quien, acorde a nuestra Carta Fundamental, es el generalisímo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Así comenzamos una nueva etapa de transparencia en todas las instituciones castrenses, Carabineros, PDI y Gendarmería, y todas las instituciones públicas, tendiente a devolver la confianza esencial que todos los chilenos teníamos en estas entidades creadas precisamente para dar tranquilidad a nuestra ciudadanía, en este caso especialmente tratándose de Carabineros de Chile, entidad muy querida por nuestros compatriotas. Lamentablemente el gobierno anterior no tomó esta dolorosa medida a mi juicio por un error político y delegó la responsabilidad al nuevo gobierno.

Eduardo del Carmen Hernández

Vitrinas virtuales

Señora Directora:

En el último tiempo hemos sido testigos del aumento de estafas en la compra de autos por internet. En un mundo donde el e-commerce crece a pasos agigantados, la industria automotriz no se ha quedado atrás y cada día aumenta la oferta de vehículos por las distintas plataformas que hay en el mercado.

Ante el crecimiento de estos delitos y la gran pérdida que significa para los estafados, los portales automotrices están incorporando herramientas tecnológicas que permitan certificar la autenticidad de los vehículos en sus vitrinas virtuales, ya que ofrecer plataformas seguras y confiables es un elemento clave para atraer más clientes.

La posibilidad de revisar el interior y exterior del auto a través de fotografías en 360°, escuchar el motor en funcionamiento, mapas de geolocalización para saber dónde se está vendiendo el modelo y el proceso de revisión de los antecedentes del vehículo son barreras que, sin duda, evitarán tener más víctimas. Estas mismas herramientas podrían ser útiles para todo tipo de plataformas donde se trance un producto.

Abraham Milad

Gerente general de Automotors.cl