Cartas al Director

Cartas

Pensiones

Señora Directora:

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, buscará un gran acuerdo para abordar la reforma previsional, para lo cual ya ha sostenido reuniones preliminares con la CUT y su presidenta Bárbara Figueroa.

La tarea no será fácil, pues se contraponen propuestas técnicas frente a argumentos ideológicos. Mejorar el pilar solidario a los sectores más vulnerables será un buen punto de partida, pero que el aumento de cotización a cargo de empleador sea administrado por las AFP, será el punto más complejo de negociación. Sólo basta recordar el “ni un peso más a las AFP”, de la pasada administración.

Una sólida argumentación técnica será clave para el éxito de la reforma, donde se demuestre que las pensiones son solo el reflejo de la vida laboral del afiliado, o explicar que los parámetros de cotización obligatoria y edad de pensión son los mismos de hace 37 años.

Eduardo Jerez

Hawking

Señora Directora:

Es asombroso que Stephen Hawking nunca ganó el premio Nobel por no cumplir ciertos requisitos, como el de lograr demostrar de forma experimental los postulados teóricos de los agujeros negros o el Big Bang. Mientras que otros, no tan doctos y con menos méritos, han recibido el tan ansiado galardón. No cabe duda que se instaurará un premio al nombre de Hawking, que será igual o más reconocido que el Nobel, y que trascenderá más allá de la Tierra.

Francisco Abarca

Ingeniero Civil Industrial

Largo plazo

Señora Directora:

Las empresas comienzan para mantenerse en el tiempo, perdurar, mutar y evolucionar, pero no se conciben con fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque están hechas para agregar valor en la sociedad y eso toma tiempo. Incluso, empresas muy exitosas desde el punto de vista de sus ganancias hoy pueden tener un futuro incierto si no mutan como la sociedad lo hace. Para reaccionar a estos cambios las organizaciones deben ser capaces de prevenirlos y eso se alcanza con una mirada de largo plazo. Los negocios requieren cuidados, en especial al momento de tomar decisiones, más si justamente el tiempo es el factor crítico. El corto plazo es tentador, dado que se muestra más claro, descubierto y determinado. Es fácil ver las consecuencias inmediatas de una decisión, pero esas mismas consecuencias hoy ya no son tan claras si la perspectiva del tiempo se extiende. La decisión de algunos fabricantes de automóviles de concentrar sus esfuerzos en la producción de autos eléctricos para el año 2020 es una de las más notables iniciativas de corto plazo con impacto en el tiempo. Lo correcto es mantener una visión de largo plazo acompañada de decisiones de corto y mediano plazo. Es clave observar el entorno, la sociedad y el planeta.

Roberto Alfaro

Gerente general SCM Chile