Cartas al Director

Cartas

Bolivia

Señora Directora:

El alcalde Jorge Sharp en nuestra republicana ceremonia de cambio de mando dijo: “Estoy de acuerdo con una salida soberana para Bolivia al mar”.

Así, al parecer al frenteamplista no le basta que bajo su administración el puerto de Valparaíso haya perdido la llegada de cruceros. Sino que también, desea que Chile pierda mar y soberanía ante Bolivia en la Haya.

Javier Labrín Jofré

Bolivia II

Señora Directora:

Chile nuevamente está demandado ante la Corte Internacional de La Haya. Se supone que nuestros responsables de RREE aprendieron de lo sucedido con la demanda por la delimitación marítima con Perú, cuando ellos invocaban la “equidad” como factor de buena convivencia. Y resulta que ahora Bolivia sorprende con un cambio de argumentos, aludiendo a la “justicia” de su causa.

Fundar nuestra defensa en la validez de los tratados nos impide emplear un abanico de alternativas. Perú utilizó en su demanda argumentos de inequidad, inexistencia de tratados, confeccionó nueva cartografía y corrigió documentos, por su parte, Bolivia aprendiendo de Perú también ha utilizado más un curso de acción para presentar ante el mundo, no solo ante la Corte, su “sentimiento” de mediterraneidad.

El Ministerio de RREE debe aceptar que el siglo XXI se caracteriza por la “razón mediática” en oposición a la “razón de Estado”.

Al final queda la interrogante de por qué la tan mentada viveza del chileno no se ha podido traspasar al ámbito de las RREE.

Benjamín Riquelme Oyarzún

Empleo

Señora Directora:

En relación la evolución futura del mercado laboral, hay que tener cuidado con la interpretación de las cifras de desempleo que se vienen.

En primer lugar, la mayor actividad no va a traer de inmediato una mayor contratación, pues el empleo es una variable que responde con rezago, derivado de que las empresas inicialmente utilizarán la capacidad ociosa, y solo cuando sea necesario incluirán nuevo personal. En segundo lugar, hay una pesada mochila en el sector público, por cuanto la administración anterior elevó con fuerza las contrataciones el último año, lo que no es sostenible ni deseable que se prolongue. En tercer lugar, lo más probable es que la tasa de desempleo no exhiba una caída significativa –en parte debido a su metodología de construcción–, por lo que será más relevante estar atentos a los cambios en la composición del empleo, calidad que se vio muy deteriorada los últimos años.

Con todo, aún aumentos de la tasa de desempleo pueden estar reflejando una mejor situación, por lo que no sería apropiado dejarse llevar por críticas con escaso componente analítico.

Félix Berríos Theoduloz

Economista