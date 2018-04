Cartas al Director

Cartas

Defensa

Señora Directora:

Las medidas informadas por el ministro de Defensa que tienden a modernizar las FFAA, deben ser complementadas con otras que profundicen su valor agregado y con visión país. Por ejemplo, el cambio del financiamiento de la Ley del Cobre por uno presupuestario plurianual, debería ir acompañado por la exigencia de aplicar Offset o Compensación Industrial a todas las compras de sistemas de armas, porque durante la última década, Codelco ha traspasado a Defensa aproximadamente US$ 12.000 millones, de los cuales se han gastado cerca de US$ 6.500 millones en compras militares. De no hacer algo, continuaremos desperdiciando oportunidades para financiar proyectos, crear capacidades industriales y mejorar la infraestructura del país.

Las auditorías a las instituciones entregarán resultados de hechos pasados. Es conveniente crear una Agencia de Compras Conjuntas con personal directivo seleccionado por Alta Dirección Pública al igual que a futuro en Carabineros, con la misión de garantizar la interoperabilidad de los sistemas, lograr economías de escala y asegurar transparencia. También se debe retomar el tema de los gobiernos corporativos para las industrias de defensa, con el propósito de integrar estas empresas al tejido industrial nacional y prepararlas para ser industrias 4.0. Asimismo, derogar la Ley N°19.924 que exime del pago del IVA a los proveedores extranjeros por venta de pertrechos militares, de esta forma se igualan las condiciones con los proveedores nacionales y aumenta la recaudación tributaria.

Benjamín Riquelme Oyarzún

Carreteras

Señora Directora:

Si las autoridades informaron con anticipación el plan de mitigación que se iba a realizar el último fin de semana largo, en especial la operación retorno con la habilitación de cuatro pistas en la Ruta 68, ¿cómo es posible que buses que viajaban en el sentido opuesto presentaran problemas de maniobraje en rutas no permitidas y que muchos lo visualizaron por medio de las redes sociales? ¿Estos problemas no serán por temas de gestión de los principales ejecutivos y dueños de las empresas de buses por el interés de lucrar a toda costa? ¿No hubiese sido mejor no realizar viajes e informar a los pasajeros hasta que volviera a la normalidad el tráfico en las carreteras?

Francisco Abarca

Ingeniero Civil Industrial

AFP

Señora Directora:

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, afirma que “la AFP no funciona para todos los chilenos; falta más solidaridad”. Quiero invitarlo a leer el DL 3.500, donde desde el primer momento se crea el pilar solidario, a cargo del erario. Desinformar y confundir a la ciudadanía, cuando ya reina tanta ignorancia, me parece grave y lamentable.

Francisco Damiano