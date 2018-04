Cartas al Director

Cartas

Imacec

Señora Directora:

El Imacec de febrero fue de un 4%. Si bien algunas estimaciones del mercado indicaban que podría haber sido incluso algo superior, el indicador demuestra claramente que estamos en presencia de los esperados “brotes verdes” anunciados varios años antes. Esta clara confirmación del cambio de tendencia, anticipada por el comportamiento del IPSA durante el 2017, se ve sustentada en un escenario internacional favorable, pese a las mediáticas medidas del Presidente Trump puestas en jaque por el contraataque chino, y que no deberían afectar el precio de los commodities, incluido el cobre. Por su parte, claridades políticas en Brasil, sin duda podrían fomentar aún más la inversión en nuestro continente. De esta manera, el actual gobierno tiene “vientos” favorables para lograr un crecimiento económico que permita a nuestro país avanzar hacia un desarrollo más igualitario, que permita entre otras cosas, generar más oportunidades educacionales y laborales a las nuevas generaciones.

Piero Moltedo Perfetti

Universidad Santo Tomás

Cargos públicos

Señora Directora:

Al parecer hay cierto temor a tener personas capacitadas en las reparticiones públicas, ya que permanentemente técnicos y profesionales son descartados de los procesos de selección por estar sobre calificados para cargos administrativos en donde se solicita tener solo la Licenciatura de Educación Media. Tanto esfuerzo por cumplir con la llamada “Educación de Calidad y Gratuita”, que ningún efecto tendrá si este capital humano especializado no lo capitaliza el Estado. Entiendo que en términos prácticos hay un perfil de cargo para cada vacante, pero una cosa es no bonificar o dar puntaje por un título profesional en el proceso de selección y otra muy diferente es excluirlo por haber estudiado en la Enseñanza Superior.

Gonzalo Valdés

Proyectos inmobiliarios

Señora Directora:

A propósito de la suspensión de una serie de proyectos inmobiliarios a causa de las movilizaciones ciudadanas en su contra y la imposición de regulaciones municipales, cabe consignar que este tipo de soluciones no son efectivas si no se ordena el crecimiento urbano. No se trata de restringir sino de regular, identificando las necesidades de la ciudadanía y haciendo partícipes a los actores inmobiliarios. Se requiere de una visión a largo plazo, un proyecto de ciudad integral en donde se definan políticas adecuadas sobre usos de suelo, densidad, espacio público, infraestructura y transporte, a fin de disminuir las preocupaciones de la población y aumentar la calidad de vida de los habitantes. Santiago requiere una planificación urbana global, que considere beneficiar a las personas como también a los desarrolladores.

Luis Ignacio Montalva

Gerente General de Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios