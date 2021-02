Caso NotCo

Cartas

Señora Directora:

La batalla legal de Aproval contra NotCo por competencia desleal trae a mi mente varios ejemplos de similares pugnas: Lo tradicional vs lo nuevo. Es momento de reflexionar sobre los reales desafíos de hoy.

El 80% de los consumidores de NotCo no son veganos y no consumen Not Milk por esta razón. El éxito de NotCo, una promesa de unicornio chilena, está en resolver dolores de sus consumidores. Entre otros, el fenómeno radica en su genialidad y tecnología, pero su crecimiento está dado por haberse enamorado del problema y poner energía a la solución. El método tradicional ya no los satisface, esto no impide a los lecheros tener un rol en el mercado, los empuja a re enamorarse del problema original. Abre la oportunidad de examinar la relación entre startups y empresas, y construir un patrón de cooperación para alimentar sustentablemente.

En Start- Up Chile, de la mano de Corfo, trabajamos para que hayan más NotCo. Fundadores que aportan a la competencia, generación de empleo y al PIB. Multiplicar a los que quieren cambiar el mundo. Esperamos que esto nos permita entender el verdadero sentido del emprendimiento de alto impacto, donde logran equilibrio la tecnología, las vacas y sus pastos.

María de los Ángeles Romo

gerente start-up Chile de Corfo