Caso Swell y la importancia de un régimen de sanciones

Cartas

Señora Directora:

El caso de Swell Capital nos lleva nuevamente a mirar nuestra regulación de los Fondos de Inversión Privados (FIP) y, sin duda, más que generar cambios que limiten la innovación financiera o la competencia, debemos fortalecer y hacer más eficientes las sanciones, tanto civiles como penales, para quienes cometan infracciones en el mercado de capitales local.

No hay que perder de vista que los FIP han sido instrumentos importantes para el desarrollo y profundidad del mercado y no hay regulación que pueda garantizar en un 100% que no se producirán fraudes. Pero si podemos desincentivar aquellas conductas que quebranten las “reglas del juego”, garantizándoles a todos los que participan, y especialmente a los inversionistas, que en caso de detección de irregularidades, los infractores tendrán castigos ejemplares, acordes con el daño causado, y que existirá la posibilidad real de recuperar parte o la totalidad de los recursos invertidos.

Basta con mirar las sanciones para los infractores del mercado de valores de Estados Unidos para darse cuenta de esto, causando de ese modo que el potencial infractor al menos lo piense dos veces antes de violar la Ley. De otra forma, nunca lograremos tener un mercado de capitales realmente profundo, competitivo y confiable.

Esteban García Nadal

Socio García Nadal & Cía.