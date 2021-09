Caso Swell y la importancia del control oportuno

Cartas

Señora Directora:

El fraude descubierto en las últimas semanas en los fondos gestionados por Swell Capital y administrados por Sartor, ha generado un gran ruido y extrañeza en el mercado local. Sin embargo, tenemos que recordar que los últimos años hemos observados casos similares, como en un fondo administrado por Aurus (pérdida de US$ 35MM), Arcano (pérdida de más de US$ 100MM) y el caso de la corredora Intervalores (pérdidas por US$ 15MM).

Todos estos casos tienen factores comunes, tales como la falta de controles independientes en la administración de fondos, la excesiva confianza puesta en ejecutivos clave (no se les cuestiona su desempeño por ser "muy buenos") y, por último, la falta de un due diligence por parte de los inversionistas dado que sólo se fijan en la "rentabilidad" y no en el riesgo (financiero y operacional).

Creo que es necesario y urgente que tanto los reguladores, auditores, comités de vigilancia y los inversionistas realicen un constante cuestionamiento a las rentabilidades y desempeño de las administradoras de fondos, con un foco importante en los sistemas de control. Y ante la primera duda, mejor abstenerse.

Javier Vergara

Socio Valtin Capital