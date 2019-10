Chilquinta: por qué China tiene los ojos puestos en Chile

Cartas

Señora Directora:

A propósito del anuncio de la compra de Chilquinta por parte de la State Grid Corporation of China (SGCC), y coincidiendo con el estreno de su notable iniciativa editorial de la sección “Conexión a China”, valdría la pena que se conozca un antecedente adicional sobre la iniciativa asiática en energía.

State Grid ha sido la impulsora de un proyecto llamado Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO). Esta iniciativa busca impulsar una interconexión global de los sistemas de transmisión de energía eléctrica, a partir de tecnología de transmisión de alta capacidad, la que ya tiene decenas de miles de kilómetros en funcionamiento, hoy en Chine y África, pero que busca extenderse por los cinco continentes. De hecho, ya ha habido representantes en reuniones con autoridades y empresas en Chile, incluso antes del anuncio de la compra de Chilquinta.

No es casual, entonces, que la empresa más grande del rubro a nivel mundial, como es SGCC, haya puesto sus ojos e inversión en el país con las mejores condiciones de radiación para generación fotovoltaica del mundo, como es Chile. Pareciera que el “Belt and Road Initiative” del gobierno chino podría comenzar a llamarse ya “Electric Belt and Road Initiative”.

Nicolás Ibieta Illanes

Consultor en Comunicación y Asuntos Públicos