Colegiatura obligatoria de abogados (I)

Cartas

Señora Directora:

Discrepo de aquellos consejeros del Colegio de Abogados que están a favor de reponer la colegiatura obligatoria, señalando que es absolutamente "compatible" con la libertad de asociación.

Ese argumento me ha traído a la memoria a un querido profesor de colegio, que irónicamente nos decía que éramos libres de elegir si rendíamos o no las pruebas, pero quienes no lo hacían tendrían un 1.

En la mentalidad de quienes están a favor de reponer la obligatoriedad de la colegiatura, -si entiendo bien-, eso debería traducirse en que somos "libres" de colegiarnos, pero quien no lo haga no podrá ejercer como abogado, pese a haber cumplido con todos los requisitos para jurar como abogado ante la Corte Suprema. Creo que algunos deberían revisar bien el concepto de libertad antes de proceder con su cita.

Ignacio Garay P.

abogado