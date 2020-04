Coletazos del Covid-19: ¿nueva Ley de Quiebras?

Cartas

Señora Directora:

La crisis sanitaria que vivimos ha provocado que personas y empresas tengan que recurrir a la Ley de Insolvencia y Reemprendiento (exLey de Quiebras). Pero en sus cinco años de implementación han salido a la luz algunas falencias, siendo necesario realizar ajustes a la normativa vigente.

Uno de los dilemas más importantes a resolver es cuando una persona natural, al emitir alguna boleta de honorarios o al ser notificada de algún juicio ejecutivo o liquidación forzosa, pasa a ser considerada empresa, cerrándosele las puertas a renegociar sus deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Asimismo, sería óptimo que las empresas consideradas PYME pudiesen acogerse a un procedimiento de renegociación similar al de las personas naturales, dándole una alternativa real a quiebra y cierre. Me parece también que una liquidación de empresa o persona no debería quedar a discreción del juez sobre si acepta o no la solicitud de insolvencia.

Estas son parte de las mejoras que resultan pertinentes. Ahora bien, independiente de cuáles sean las iniciativas de modificación de la ley desde el Gobierno, es fundamental que no se pierda su objetivo principal: que la persona o empresa vuelva a renacer, y que ante una ineludible quiebra la vida sigue y, por lo mismo, la legislación debe otorgar las herramientas para una buena reinserción a la vida social, comercial y económica.

Pedro Eguiguren Cosmelli

Socio Fundador de Eguiguren Abogados