Columna de asesores de Boric sobre pensiones

Cartas

Señora Directora:

Diario Financiero publicó una columna de asesores económicos de Gabriel Boric donde los autores parecen mostrar preocupación porque los ahorros previsionales se usen para la vejez, y por que, según ellos afirman, la propuesta del candidato no tocaría los ahorros acumulados de las personas.

No obstante esta declaración, la realidad nos muestra que su propio candidato ha apoyado –luego de una voltereta conocida por todos– el cuarto retiro desde las cuentas individuales.

El segundo aspecto aparece al final de la columna. Según los autores, Chile no resistiría el sistema actual de las AFP. Me gustaría aclarar que las AFP son sólo administradoras de fondos, no un sistema completo, y en su tarea administrativa lo han hecho bastante bien, con buenos retornos y seguridad en la propiedad de los recursos.

El problema de fondo es más bien que el mundo político no ha hecho la pega. En la misma línea, mayoritariamente las personas quieren que cualquier cotización adicional vaya a sus cuentas individuales, no a una olla común, todo lo cual contrasta con la visión que se muestra en la columna.

Félix Berríos Theoduloz

Economista