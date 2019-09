¿Cómo mejorar lo que no medimos?

Cartas

Señora Directora:

La experiencia internacional nos da cuenta de la importancia de contar con indicadores para avanzar hacia lugares de trabajo competitivos y productivos.

De acuerdo con Workplace Gender Equality Agency -agencia estatal que recopila indicadores de género en Australia-, las empresas que tienen políticas de adaptabilidad han aumentado de 47% a 56,7%; las estrategias de adaptabilidad de 13,6% a 26,7%; y el porcentaje de empresas que promueven pactos de adaptabilidad de 8% a 18,5% en los últimos cinco años.

Asimismo, el porcentaje de empresas que toman acciones en materias de promoción de mujeres ha aumentado en un 13,6%, y el porcentaje de empresas que definen KPI relacionados con equidad de género ha aumentado en un 13,3%. Es decir, estos resultados muestran una correlación positiva entre el uso de pactos de adaptabilidad y el compromiso de las empresas con una mayor contratación femenina.

Lo que no se mide, no existe y, por lo tanto, no se puede gestionar ni mejorar. Para avanzar en lugares de trabajo de cara al futuro, es importante generar y medir indicadores, para así poder fijar metas realistas y evaluar la relevancia de generar estrategias y políticas para cumplir con los objetivos.

Verónica Campino

Fundación ChileMujeres