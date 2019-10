Cómo podemos avanzar: hacia un Nuevo Pacto Social

Cartas

Señora Directora:

La crisis que vive el país tiene origen en una constante sensación de abuso y vulnerabilidad de los chilenos basada en una realidad estructural e histórica de inequidad, donde el 1% de la población controla el 30% del producto que generamos todos con esfuerzo.

Para revertir esta situación se requiere más que “medidas concretas”, pues creemos que el llamado es a la construcción de una nueva hoja de ruta donde todos estemos convocados, un Nuevo Pacto Social.

En este sentido, los anuncios del Presidente Piñera no van en la dirección correcta y, en efecto, no lograron mitigar la movilización ciudadana la semana pasada. Una rebelión social no termina con medidas que sólo aportan al 0,4% del PIB y no cambian las lógicas con las que construimos una sociedad.

Ahora bien, la crisis también es de representatividad. De hecho, no son los partidos tradicionales ni los nuevos los que lideran esta movilización, lo que vemos es una explosión ciudadana sin referentes y una política desprestigiada. Considerando que el sistema político lo regula la Constitución, es momento de tomarnos en serio la posibilidad de que en democracia y de forma participativa, vinculante y transparente, surja una nueva carta fundamental donde todos quepamos y nos sintamos parte de una renovada patria.

Gonzalo Vial

Director Ejecutivo Fundación Huella Local