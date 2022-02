Concentración de riqueza y derechos

Cartas

Señora Directora:

En una entrevista en Diario Financiero, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, señala, con sentido crítico, que habría una concentración crónica de la riqueza, y que la capacidad de pago sería determinante en acceder a derechos sociales.

En ambos casos debemos ser muy cuidadosos con los conceptos. En el caso de la riqueza, no tiene nada de malo la concentración. Por ejemplo, si una persona es capaz de generar más riqueza gracias a su trabajo e inventiva, no es despilfarradora, invierte (¡arriesga su dinero!), tiene éxito, etc., no tendría por qué ser mirada con malos ojos, sino todo lo contrario, por cuanto además esta persona beneficia a toda la sociedad.

En lo que respecta a los derechos sociales, se ha instalado la idea de que es correcto que algunos les paguen los gastos a otros. Basta con catalogar una necesidad como "derecho social" para dotarlo de un aura mágica que automáticamente parece convertirlo en una necesidad personal que debe ser satisfecha con recursos de otros.

Ambos conceptos se entremezclan en la discusión pública, ya que, lamentablemente, muchos actores políticos han ido convenciendo a las personas de que sería correcto pagar los derechos sociales con recursos de los que concentran la riqueza.

Félix Berríos Theoduloz

Economista