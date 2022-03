Concesiones: futuro minero en entredicho

Cartas

Señora Directora:

¿Chile puede permitirse poner en peligro el futuro de la minería? A la fecha se han aprobado en la Convención Constitucional iniciativas que, de ser ratificadas por el Pleno, podrían acabar con el modelo mixto, que considera la iniciativa privada, y expondrá al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones.

La acción más reciente es la modificación del régimen de concesiones mineras. En este caso, al extinguirlas y reemplazarlas por autorizaciones administrativas temporales, se produciría una enorme merma en la seguridad jurídica, que en minería es igual de importante que el potencial geológico.

Por otro lado, el expropiar todo o parte de las compañías mineras, además de ahuyentar la inversión, nos expondría a pagar altas sumas de dinero para compensar a las empresas expropiadas. Esto implicaría pasarle una pesada mochila a la administración del Presidente Boric, que le haría imposible cumplir su programa y financiar la agenda social.

Lo anterior no significa que no sea deseable hacer ciertas modificaciones a la institucionalidad minera. Pero estas deben ser fruto de una discusión informada, no ideologizada. Si queremos tener recursos para financiar las demandas sociales, la minería es nuestro mejor aliado.

Daniel Weinstein

Abogado especialista en Minería