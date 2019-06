Concesiones: un solo panel técnico no basta

Cartas

Señora Directora:

Respecto de los comentarios del nuevo ministro de OOPP, creo que la solución al problema de las concesiones no pasa por rigidizar la distribución de riesgos de los contratos de concesión a través de condiciones más restrictivas. Por el contrario, lo único que se va a lograr con ello es aumentar el monto de las concesiones, monto que deberán pagar los usuarios o el Estado, según el caso, dado que los licitantes van a transferir estos riesgos económicos a quien licita, resultando en un servicio más caro.

La vía de solución no tiene que ver, entonces, con blindar las condiciones del contrato en sí, sino más bien con mejorar los mecanismos de gestión de los cambios (no hay contrato de infraestructura que no los requiera, por lo que es un contrasentido evitarlos) y la atención preventiva de conflictos.

En ese sentido, urge que el Panel Técnico de Concesiones no sea únicamente una instancia que se constituya, como hoy, en una condición precedente o paso obligado para pasar a una instancia judicial, analizando conflictos técnico-económicos ya declarados, sino que debiera constituirse al inicio de la concesión y operar durante su ejecución, no sólo al momento de la controversia.

Asimismo, no debiera existir solamente un panel para todas las concesiones (de hecho, yo creo que con el plan de reactivación del Presidente Sebastián Piñera, ya no van a dar abasto con las nuevas concesiones), sino un panel por concesión. El costo de esta medida se cubre sobradamente con el ahorro de uno solo de los reclamos presentados por las concesionarias, como es el caso del aeropuerto de Pudahuel.

Alex Wagemann

Abogado experto en derecho de la construcción