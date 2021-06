Cartas

Señora Directora:

En consideración al trascendental proceso que el grupo de constituyentes deberán dirigir en los próximos meses, me gustaría compartir una cita del famoso escritor del libro "El Principito", Antoine de Saint Exupéry:

"La perfección no se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino que cuando no hay nada más que quitar".

Cristián Yánquez