Contratando con algoritmos

Cartas

Señora Directora:

En la edición de ayer se publicó una columna de Pilita Clark, periodista del Financial Times, que señalaba que la contratación de personal a través de algoritmos podría producir errores en el proceso de selección.

Al respecto, aún no hay algoritmos que permitan contratar a un candidato por sí solo, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar la tecnología para mejorar los procesos. Lo más importante es evaluar la motivación y las habilidades para el cargo y para eso primero se debe saber bien qué se necesita a través de un buen descriptor de cargo.

Los algoritmos bien diseñados pueden reducir la carga de trabajo permitiendo a los especialistas enfocarse en la parte humana, en la que las máquinas simplemente no pueden competir. Además, un uso estratégico de estos mecanismos ayuda a evitar sesgos inconscientes de los reclutadores (preferencias por sexo, edades o universidades), logrando que sea el mérito de las personas la que las lleve a ocupar los puestos de trabajo.

El desafío es utilizar la tecnología de forma correcta para las primeras etapas del proceso de selección y siempre complementar con las entrevistas de competencias y motivación para tener un proceso correcto. No se debe caer por moda en solo tecnología, se debe usar como herramienta para mejorar la eficiencia de los procesos.

Ignacio González

Gerente Comercial Rex+