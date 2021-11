Convención Constitucional: ¿participación popular?

Cartas

Señora Directora:

Al poner en marcha el Reglamento de Participación y Educación Popular Constituyente se hicieron evidentes problemas que no son menores, considerando que la Convención Constitucional (CC) ha puesto el acento en la participación ciudadana.

Al no estar disponible aún el Registro Público en el que los interesados deben inscribirse para participar en la Convención, y que el reglamento mandata elaborar, las comisiones temáticas comenzaron a recibir expertos y a abrir periodos de audiencias públicas, habilitando formularios propios que poco a poco se han ido incorporando a la página web de la CC.

Sin embargo, los plazos de inscripción difieren en cada comisión y esta información no se ha difundido debidamente. Adicionalmente, el cronograma general de trabajo señala que el próximo lunes la instancia debiese comenzar a recibir iniciativas populares de norma a pesar de que la plataforma destinada para ello aún no se encuentra habilitada. El carácter novedoso del proceso no puede servir de excusa para no cumplir con las normas aprobadas por la misma Convención y para no informar adecuadamente sobre estos procedimientos extra reglamentarios, que más que fomentar la participación de la sociedad civil, terminan por entramparla y dificultarla.

Bernardita Valdés

Libertad y Desarrollo