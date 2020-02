Coronavirus: mucha exposición, poca precisión

Cartas

Señora Directora:

Según nuestros datos, las ventas de mascarillas incrementaron en un 1000% y el alcohol gel en un 800% una semana previa al decreto sanitario por parte del Minsal. Posteriormente a este hecho, el stock fue casi nulo en casi todas las farmacias del país.

Si bien la población chilena ha aprendido de otros casos como el NHN1 y ha tomado las precauciones pertinentes, cosa que me parece responsable, creo que aún no es el momento de alarmarnos tanto por este virus, considerando que no hay casos registrados en nuestro país. Siento que existe una sobre reacción por parte de los medios y la gente, que genera un miedo colectivo, dejando en el olvido temas más importantes en la salud, como la lista de espera, o seguir de cerca la implementación del proyecto que regulará y bajará los costos de los medicamentos.

Es hora de estar en calma, informarse y no traspasar el miedo al vecino, lo que finalmente genera un ambiente de tensión innecesario. Las autoridades deben estar informando y ratificando la información proveniente del extranjero, poniéndose un paso por delante y educando con responsabilidad sobre lo que debe hacer la población.

Rodrigo Ortiz

Gerente General de Farmazon.cl