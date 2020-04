Coronavirus y proyectos privados

Cartas

Señora Directora:

Ante el Covid-19 se discute si habrá compensaciones para contratistas, multas por retraso o, en su caso, cada cual asumirá sus pérdidas. La fuerza mayor da vueltas. Algunos contratistas no quieren alegarla: no les daría compensaciones.

Pero, ¿quién está sufriendo la supuesta fuerza mayor? Podrían ser ambos. Ejemplo: el Contratista no dispondría de la fuerza laboral y el Mandante no podría liberar frentes de trabajo. Esto no es habitual. Tanto así, que se suele hablar de “la” parte afectada por fuerza mayor.

Y, ¿quién debe correr con el Coronavirus? Hay que aplicar el contrato. Si no lo regula, el Mandante no multaría al Contratista y este no sería compensado. Pero caso a caso debe revisarse la distribución de riesgos y, además, definir si las obligaciones son imposibles de cumplir o sólo sale más caro. Ahí, no hay fuerza mayor.

La fuerza mayor no paga. Por ello, algunos contratistas alegan que siguieron instrucciones de su mandante; o que se pactó cumplir de modo alternativo; o que hubo Cambio de Ley, Imprevisión o Frustración del Fin del Contrato. Veremos cómo resultan esas peticiones.

En conclusión, es momento de evaluar la madurez de la industria y, por ende, si las partes cargarán voluntariamente con sus riesgos ofertados, adjudicados y contratados. Ello, salvo los casos en que se decida compartir la pérdida, ya sea por la relación comercial o por lo imperioso de avanzar en el proyecto.

Cristián Urzúa Ruiz

Urzúa | Matute Abogados, Profesor de Derecho de la Construcción