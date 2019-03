Cotización de 18%: al trabajador, no a reparto

Cartas

Señora Directora:

Si bien el aumento de cotización obligatoria es absolutamente necesario a largo plazo, también abrirá un fuerte debate sobre sus posibles destinos.

Del punto de vista técnico, todo aumento de cotización debe ir a la cuenta del trabajador que produce dicha cotización, y no al reparto entre quienes no cotizaron o lo hicieron por muy poco, pues para esos casos existe el pilar solidario. Esperemos que lo técnico no se entrampe con lo ideológico, y que la totalidad de la cotización sea del trabajador.

Eduardo Jerez Sanhueza