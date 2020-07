Cartas

Señora Directora:

La aprobación del retiro de fondos de las AFP desnuda una crisis política. La gota que rebalsó el vaso para la aprobación es responsabilidad de un Gobierno incapaz de gobernar para proteger a la gente. Incluso entre sus medidas les ofreció más deuda. Sus acciones tibias e inefectivas fracturaron el apoyo político de su propia coalición.

La crisis de gobernabilidad que enfrenta Sebastián Piñera es preocupante. El resultado en lo práctico as que los propios ciudadanos que no recibieron ayuda tendrán que meter mano a sus precarios ahorros para salvarse.

Junto con el golpe político se generaron también grietas sobre un modelo económico que por décadas no se logró mejorar, y que tras el estallido social y la pandemia no resistió más. El cambio no fue por coraje político, sino por la presión de la gente en las calles y la desesperación de quienes están asfixiados bajo un modelo que golpea sin compasión a los vulnerables.

Si bien el escenario que se viene es incierto e irá acompañado de múltiples estallidos, sabemos que estará marcado por un nuevo orden y relación de poder. El diálogo entre actores ciudadanos, políticos y económicos será clave para el futuro y contener la amenaza populista.

Eduardo Vergara B.

Director Ejecutivo Fundación Chile 21