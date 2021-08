¿Cuál es el problema con los chinos?

Cartas

Señora Directora:

La reciente polémica sobre la licitación del registro civil despierta dudas sobre la forma de competir de las empresas licitantes, como también sobre los intereses de los parlamentarios en la Comisión de Economía.

No parece muy propio de una licitación, que aún no se ha cerrado, comenzar a exigir la inadmisibilidad de la oferta que corre con ventaja. Por otra parte, ¿parece raro que sea tan relevante la oferta económica? No lo es cuando se considera que la diferenciación no se generará por la capacidad técnica (exigiendo siempre mínimos técnicos requeridos), sino por ahorros en el precio, como también ahorros en el precio de los documentos.

En la actualidad, el pasaporte cuesta casi 90 mil pesos y la oferta china propone un precio de 28 mil pesos. Sobre lo mismo, ¿puede Idemia (actual operadora) ofrecer un precio que compita con lo propuesto por la empresa china? Al parecer no, por lo tanto, queda sólo buscar resquicios legales.

En el caso de los parlamentarios, parece una excusa preguntarse sobre la seguridad de los datos, considerando que el estado actual de la tecnología permite fácilmente superar esto; ya sea a través de la construcción del sistema de bases de datos a operar, como también a través de la generación de contratos y documentos legales orientados a la protección de datos. Por ejemplo, un centro de atención telefónica no es dueño de los datos de los clientes sobre los cuales genera su servicio.

Sebastián Egaña

Académico Facultad de Economía y Negocios UST