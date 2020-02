¿Cuándo pasar de arrendatario a propietario?

Cartas

Señora Directora:

Es un hecho concreto que las tasas de créditos hipotecarios están bajísimas, a pesar de las últimas alzas. No obstante, este dato no es suficiente para que gran parte de los chilenos pueda acceder al sueño de la casa propia, teniendo que contentarse sólo con arrendar. El alto valor de las propiedades, las exigencias de un pie del 20% y las actuales restricciones bancarias hacen que el adquirir un bien raíz sea "severamente no alcanzable", según el índice PIR (CCHC).

En este contexto, es importante que quienes estén pensando en adquirir una propiedad incorporen en su análisis la siguiente pregunta ¿mi realidad financiera actual y futura me permiten tomar la decisión de manera tranquila y responsable? Muchas veces, apresurarse en esta decisión puede traer muchos problemas, como por ejemplo: vivir lleno de deudas y marcado en boletines comerciales, por sobreendeudamiento; comprar una propiedad que no cumple con las necesidades básicas de la familia, debido a que se decidió con un presupuesto muy acotado; pagar un alto monto mensual por concepto de intereses, por un crédito de muy largo plazo o finalmente, perder la propiedad por no pago del dividendo mensual.

En definitiva, comprar no necesariamente es mejor que arrendar, es más, hacerlo en el momento incorrecto puede ser una muy mala decisión. Por esto el arriendo debería ser considerado como un período de transición, que permite al interesado acceder a propiedades que en otras circunstancias no podría.

Sergio Barros

Director Ejecutivo de Enlace Inmobiliario