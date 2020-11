Cuando se quieren cambiar las reglas

Cartas

Señora Directora:

Las reglas del juego nunca cambian en medio de la partida.

Un quórum de 2/3 en la Convención Constitucional es por lo que se votó en el Apruebo para que la Constitución nos represente a todos. ¿Con qué cara se pretender cambiarlo?

Cabe recordar que quienes no firmaron el acuerdo por la nueva Constitución hace un año, no pueden opinar con las reglas establecidas ni cambiar el juego. Si tanto querían participar, ¿por qué no lo hicieron desde un comienzo?

Tomás Orellana Bardavid