Cuarto retiro de fondo ¿Y luego qué?

Cartas

Señora Directora:

Ya que la clase política no parece ser capaz de pensar en los efectos de largo plazo de los retiros de fondos de pensiones, entonces es de esperar que al menos entiendan los efectos de corto plazo, que se agudizarán con un cuarto retiro independiente de qué proyecto se apruebe. Olvidando las pérdidas de los trabajadores más jóvenes y la inflación, entre otras cosas, nos quedamos con uno de los problemas más inmediatos: el futuro de las personas más cercanas a jubilar o jubilados que ya no tienen fondos.

Los datos de la Superintendencia indican que, a junio del 2021, alrededor del 25% de los afiliados mayores de 55 años habían agotado su saldo en alguno de los tres retiros anteriores. Una parte no menor, perteneciente a la clase media, no tendrá derecho a la pensión solidaria, número que se incrementará con un cuarto retiro. Estas personas quedarán a la deriva, no tienen tiempo de esperar a que se resuelva la reforma al sistema para saber si tendrán derecho a alguna ayuda estatal o quién administrará lo poco y nada que alcanzarán a ahorrar si las AFP desaparecen. Entonces, aprobamos más retiros, le damos a la gente su dinero, y terminamos con las AFP, genial, ¿y luego qué?

Daniela Leitch Barra

Investigadora Asistente, Centro de Estudios Públicos