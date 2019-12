Cuidado con generalizar

Cartas

Señora Directora:

Generalidades como las expuestas en la carta de don José Luis Hernández ayer son las que, justamente, tienen sumido al país en la crisis de desconfianza actual.

No todas las empresas se coluden, no todos los empresarios son deshonestos y el libre mercado no es un opresor como muchos plantean. A nivel perceptivo-emocional, son los hechos negativos los que más marcan, pero están lejos de constituir una realidad. El sector público podría ser más eficiente, qué duda cabe, pero eso está lejos de constituir un abuso.

BancoEstado, institución a la cual tengo el orgullo de pertenecer, ha demostrado en esta crisis su compromiso con el país, abriendo todas las sucursales posibles incluso en los días más álgidos, gracias al compromiso de todos sus trabajadores. Nada más lejos de un abuso, y sí muy cerca de una empatía social pocas veces vista.

Jonás Preller R.

Gerente Comunicaciones y Vinculación con el Medio BancoEstado