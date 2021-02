Cuidado con la recomendación de la OCDE

Cartas

Señora Directora:

Decía un viejo aforismo chino: “Quien va por dos cosas a la vez, no alcanza una y deja escapar la otra”.

Lo cierto de la evidencia económica es que los países que han mejorado sus índices de pobreza lo han hecho gracias a sus tasas de capitalización y promoviendo la inversión privada, la cual siempre viene acompañada de desigualdad en el corto plazo, ya que la creación de riqueza, que antes no existía, no solamente va hacia mayores ingresos estatales y mayor empleo, sino para quienes han desarrollado las iniciativas con ahorros previos, razón fundamental por la cual emprenden los proyectos.

Las recomendaciones que nos ofrece la OCDE, donde en resumen se nos dice lo que todos esperaban -es decir, mayor apoyo estatal y monetario-, no presentan nada nuevo y claramente no son sostenibles en el tiempo si queremos generar un clima de inversión en el país que nos diferencie del resto, que no va nada de bien.

Chile ha sido un caso de éxito derrotando la pobreza y mejorando como pocos países en el índice de desigualdad Gini y también por cohortes.

Todo esto lo consiguió con políticas opuestas a las que hoy se nos recomiendan, y lamentablemente los países que han seguido el camino que propone la OCDE continuarán descapitalizándose, aumentando su deuda y exponiéndose a grandes crisis, y desde luego retrocediendo en los indicadores donde Chile por casi 40 años mejoró consistentemente.

Arturo Frei

Gerente general de Renta4