De nuevo la falta de educación financiera

Cartas

Señora Directora:

Hace unas semanas, el Ministerio de Economía dio a conocer un informe que muestra que durante 2020 se constituyeron casi 160 mil empresas, un 14,4% más que en 2019. Sin duda, se trata de una buena noticia, ya que los nuevos negocios impulsan la reactivación económica, y también porque es probable que muchas de estas empresas sean negocios que ya estaban en funcionamiento y que ahora se formalizaron.

Sin embargo, ¿cuántas de ellas podrán sobrevivir los próximos años? Según datos del mismo ministerio, el 15,2% de las microempresas desaparece al primer año; un 14,8% muere al segundo y 9,4% al tercer año. Es decir, casi un 40% de las microempresas no sobrevive al "Valle de la Muerte".

Lamentablemente, muchos de los fracasos no se deben a que el negocio sea malo, sino a problemas de administración y, muchas veces, más de las que quisiéramos, a la falta de conocimiento de los emprendedores y dueños de empresas respecto de temas contables y de la tributación que afectará a sus negocios.

Esto nos lleva una vez más al problema de la falta educación financiera y tributaria de nuestra población. Si el emprendedor no tiene claros cuáles serán sus costos o los impuestos que deberá pagar; o incluso no sabe que además del IVA (cuando su actividad está afecta), también estará afecto a impuesto a la renta, patente municipal y otra serie de obligaciones tributarias, es altamente probable que no incluya estas variables en sus proyecciones de flujos, y que su negocio termine fracasando sólo por desconocimiento.

¿Qué tal si, además de facilitar la constitución de empresas y proporcionar recursos -por ejemplo, a través de capitales semilla- nos aseguramos de entregar a quienes los inician un conocimiento financiero y tributario mínimo, que al menos augure mejores resultados a futuro?

Dayana Barría

Abogada, Socia Directora TH Partners