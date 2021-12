Déficit de conductores: desafío económico

Cartas

Señora Directora:

Diversos actores de la industria del transporte han alertado que hoy existe un déficit de más de 20 mil conductores profesionales en todo el país, lo que estaría alterando el correcto funcionamiento de áreas tan críticas como es el transporte de carga y de pasajeros.

Es cierto que este sector viene arrastrando hace años una escasez de mano de obra calificada, pero muy pocos reparan que anualmente hay más de 4 mil conductores nuevos en Chile que se forman a través de programas sociales y que buscan emplearse, pero que no son contratados porque no cuentan con la experiencia suficiente al volante. Es contradictorio que el sector exija mayor inversión al Estado para la formación de nuevos conductores, cuando gran parte de las empresas que necesitan con urgencia este capital humano no invierten en estos nuevos talentos.

No basta sólo con aumentar la línea de formación para enfrentar este problema, sino que también deben existir mayores esfuerzos individuales de las empresas por completar la preparación de éstos con más horas de práctica y ofrecer estructuras laborales más sólidas que generen salarios y beneficios más atractivos que atraigan y retengan a este grupo de conductores que escasea. En la medida que la falta de experiencia laboral siga siendo la principal barrera de entrada en esta industria y no exista un convencimiento real de que se debe invertir en esta actividad, el déficit de conductores profesionales seguirá siendo un problema sin solución.

Alfredo Lavanchy

Gerente General de Automóvil Club de Chile