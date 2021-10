¿Dependemos demasiado de Whatsapp?

Cartas

Señora Directora:

La caída mundial de Whatsapp dejó al desnudo grandes falencias en comunicaciones internas, sobre todo en aquellas empresas que confían en dicha aplicación para conectarse con sus colaboradores, que, de acuerdo con cifras obtenidas de una encuesta realizada tras la reanudación del servicio, alcanza al menos el 60%.

Son varias las razones que existen para argumentar por qué no se debe seguir usando Whastapp; la primera es que no se recomienda mezclar la vida personal con la laboral, y es preferible no utilizar el teléfono personal para responder o realizar trabajos para la empresa. La segunda, y más importante, es que hoy existen plataformas y aplicaciones especiales para comunicarse con los colaboradores en los horarios adecuados y de forma exclusiva, únicamente para coordinar temas de la rutina laboral.

Creemos que lo sucedido ayer será un empujón para que las empresas se den cuenta que invertir en una aplicación o en un canal institucional de comunicaciones -que no dependa de otros y que tampoco exponga datos personales- es necesario. Optimiza la comunicación al disponer de todos los contactos del equipo de trabajo de manera transversal, y establece un límite claro entre la vida privada y laboral.

Hoy, tras la caída del servicio, alrededor de un 22% de las empresas ya está tomando acciones.

Andrés Barriga

CEO Talana