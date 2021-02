Derecho a la portabilidad: ¿y los datos cuándo?

Cartas

Señora Directora:

Es particular la forma cómo en nuestro país se ha regulado el derecho a la portabilidad. Ya es una realidad normativa la portabilidad numérica y financiera, y se estableció como prioridad a nivel del Ejecutivo avanzar respecto a la eléctrica. No obstante, es llamativo como aún no existe un marco jurídico de carácter general que regule este derecho en materia de datos personales.

Esta situación plantea necesariamente un escenario complejo e incierto, ya que aún no conocemos el contenido y alcance definitivo del nuevo derecho a la portabilidad de datos, por tanto, seguir legislando en sectores específicos sin tener una norma de carácter general, no sólo generará a priori una problemática en la interpretación, sino también en la efectiva aplicabilidad y exigibilidad de este derecho por parte de los titulares de datos personales.

Sebastián Montini Sáez

Abogado