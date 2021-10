Desafíos de la Ley de reorganización y liquidación de activos

Cartas

Señora Directora:

Es conocido el gran aporte que las micro y pequeñas empresas hacen al empleo nacional. Entendiendo esto, es clave el apoyo que pueda recibir este sector de la economía para su recuperación financiera, por medio de la mejora de la ley 20.720.

Actualmente, las micro y pequeñas empresas no tienen acceso a un financiamiento institucional, como las grandes compañías. Por lo mismo, si consideramos además de las circunstancias económicas y sanitarias a nivel global, resulta urgente incorporar una legislación especial para estas empresas, que les permiten cubrir los efectos de las contingencias que no están relacionadas con el funcionamiento del mercado, sino con la exposición a riesgos que no pueden ser advertidos a priori.

Por ello, es de suma importancia fortalecer en la ley procedimientos que apoyen a este tipo de empresas, por ejemplo, ampliar el plazo de cuatro meses que existe hoy para el proceso de reorganización empresarial, ya que es muy breve. De igual manera, debería permitir que las PYME sean beneficiarias de una porción de las inversiones institucionales, como los fondos de pensiones, estableciendo condiciones previas. Además, es importante modernizar la ley para equilibrar los plazos y los protocolos con los estándares internacionales. En ese aspecto, la norma norteamericana proporciona facilidades y exenciones que colaboran de mejor manera con la recuperación financiera de las empresas, que se encuentran en una situación complicada.

Leonardo Torres

Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile