Desempleo, el gran ausente del debate

Cartas

Señora Directora:

Un destacado economista ha propuesto modificar la Ley Laboral para que los empleadores que contraten nuevos trabajadores en los próximos 24 meses queden exentos de la obligación de pagarles la Indemnización por Años de Servicios (IAS) que dispone actualmente la ley a razón de un mes por año en caso de que lo deba despedir.

Esta brillante "herejía" laboral tiene lógica para ayudar a superar el desempleo. La indemnización es para dejar al trabajador como estaba antes de ser contratado, pero no hay nada peor que su condición actual de desempleado. Necesitamos líderes políticos que propongan cosas como ésa con audacia, sin complejos y no marquen el paso recibiendo sueldos sobredimensionados para discutir menudencias electorales. ¿Quién se atreverá: uno de derecha o uno de izquierda?

El desempleo es el gran ausente de los debates políticos: cómo generar empleo real, no subsidiado, porque la receta de los más "creativos" es el subsidio a la contratación. No piensan más allá. Un empresario PYME, si se arma de paciencia, podría tramitar con éxito un subsidio para emplear más gente, pero sabe que la situación del país y del mundo es inestable, existen serios riesgos de tener que despedir a un trabajador a poco andar, y para indemnizarlo el Estado no aportará nada.

Revueltas, pandemia, tecnología, todo "incentiva" a operar con mínimos recursos humanos. Pregunta para todo candidato a cualquier cargo: "¿Cómo hará Ud. para crear trabajo real?" Es urgente crear condiciones favorables para que se vuelva a contratar. Fomentar la confianza en el país para que se generen inversiones , eso sí es crear empleo real.

Han aparecido políticos que hacen todo lo contrario: iniciada la pandemia, un gobierno latinoamericano decretó que el empleador, para poder despedir, tenía que pagar doble indemnización. ¿Después de esa experiencia, qué empleador PYME va a recontratar?

José Luis Hernández Vidal