Después del Covid-19, el agua

Cartas

Señora Directora:

La emergencia sanitaria por Covid-19 nos ha golpeado duramente. Sin embargo, debemos recordar que, en paralelo, la pandemia de sequía nos azota hace más de 10 años y lo seguirá haciendo.

Tal como en los 90, cuando se adoptaron políticas públicas para el tratamiento de las aguas servidas -principal déficit ambiental de la época- con inversiones por US$ 2.500 millones, hoy se requiere definir nuevas políticas para enfrentar proyectos más costosos, como plantas desalinizadoras y aumento sustancial de la capacidad de almacenamiento.

Tendremos que repensar las ciudades. Plazas y parques deberán olvidar el pasto y sumar vegetación propia de zonas áridas. Habrá que disminuir el consumo individual y pensar en el reúso de aguas regeneradas.

Ahora bien, los mayores costos de nuevas inversiones no las deben soportar los sectores más vulnerables. La política de subsidio al consumo no dará abasto y habrá que buscar medidas como la instauración de tarifas por bloques. En las zonas del país en que las economías de escala prácticamente no existen, tendrá que ser el Estado quien financie esas inversiones.

El llamado es a que formulemos políticas de largo plazo. No basta con adoptar medidas temporales. El agua es un recurso escaso y, en ese escenario, la industria sanitaria tendrá un rol fundamental.

Juan Eduardo Saldivia

Abogado y ex Superintendente de Servicios Sanitarios