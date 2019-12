Deudas y malestar

Cartas

Señora Directora:

El principal problema que nos aqueja es cómo se han enquistado en nuestra sociedad la codicia, el egoísmo y la hipocresía.

Esto no sólo ha sido responsabilidad de los políticos. En la comunidad de negocios también ha habido malas prácticas contrarias a la justicia y a la equidad. Sin ir más lejos, en el sistema financiero hace falta profundizar la transparencia en el rol de los bancos. Me refiero a políticas de equidad en estas instituciones y mucha más educación financiera, a fin de minimizar el endeudamiento en los segmentos más bajos sobre todo. La realidad es apremiante: uno de cada tres chilenos mayores de 18 años tiene un saldo financiero que no puede pagar. Eso es tremendo.

Posiblemente muchos de los manifestantes que han colmado las plazas y avenidas hace semanas están endeudados y sienten que no pueden pagar esas obligaciones. Si queremos construir un país más justo y unido, este es un tema que no podemos dejar de mirar.

José Antonio Ibarra M.

empresario