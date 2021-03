Día del Agua: el derecho de beber en paz

Cartas

Señora Directora:

Ayer fue el Día Mundial del Agua y no tenemos mucho que celebrar: enfrentamos una crisis hídrica histórica que afecta a más del 40% de la población mundial. En nuestro país hemos visto los efectos en la agricultura, afectando a comunidades enteras; es emblemático el caso de Petorca, donde aún existe gente que no tiene agua para sus necesidades básicas, situación crítica en contexto de pandemia por Covid-19.

Algunos atribuyen esta sequía al cambio climático, sin embargo, existen otros factores, como políticas públicas relacionadas con la gestión y un Código de Aguas que no dan prioridad al recurso como derecho humano. Tampoco se privilegia la protección de la biodiversidad y ecosistemas, y no existe una gestión de cuencas adecuada para la distribución equitativa del agua, pues no se condice con la cantidad disponible en las cuencas.

Para combatir la crisis climática y factores antrópicos que causan escasez, debemos realizar cambios en legislación, gestión del agua y saneamiento, debemos unirnos, para que esta nueva Constitución proteja nuestra biodiversidad y que cada persona en nuestro país tenga acceso y tranquilidad de beber en paz el agua que nos da vida.

Pablo Santander Acevedo

Magister(c) Gestión integrada Medioambiente y Responsabilidad Social